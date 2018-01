Google vai criar grupo próprio de lobby nos EUA A gigante de buscas Google anunciou que criará um comitê de ação política - um grupo de lobby - para atuar nas definições do governo norte-americano sobre a internet, segundo informou o jornal San Francisco Chronicle. Nos EUA, onde a atuação de lobistas não é ilegal, comitê de ação política (PAC, no original) poderá angariar recursos para apoiar candidatos e propor mudanças nas leis norte-americanas. Chamado de Google NetPAC, o grupo irá se posicionar a favor ´da liberdade na internet, na inovação e competição´, segundo afirmou um porta-voz da empresa. A companhia não é a única a atuar com ênfase no cenário norte-americano, já que grandes empresas como Intel, Microsoft, Amazon e Yahoo, apenas para citar algumas, apóiam comitês para defender seus interesses. Para chegar até o NetPAC, a Google entrou com o pedido de registro de seu comitê na Comissão Federal de Eleições dos EUA, o equivalente norte-americano ao TSE do Brasil. Entre as causas que o comitê quer defender é a neutralidade na Web, princípio pelo qual grandes empresas e pequenos sites terão tratamento igualitário por parte de provedores de serviços de conexão como empresas de telefonia.