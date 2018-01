Google vai lançar site de conhecimento

Google deverá lançar em breve uma enciclopédia online - Knol - semelhante à Wikipedia. A empresa já começou a convidar especialistas para escrever sobre diversos assuntos. Google afirma que não irá agir como um editor do projeto, mas que irá fornecer as ferramentas e a infra-estrutura necessárias para as páginas. Escrevendo sobre o projeto no blog oficial do Google, Udi Manber, um dos chefes de engenharia, disse que o objetivo é que as pessoas compartilhem "conhecimento útil". "A informação contida no Knol sobre um determinado tópico passará a ser a primeira coisa que alguém que esteja realizando uma pesquisa vai querer ler", afirmou Manber. Analistas vêem a iniciativa como um ataque à Wikipedia. Nicholas Carr, especialista no setor, disse que o projeto será um concorrente direto da Wikipedia e representa uma tentativa do Google de reduzir o acesso ao site. No entanto, ao contrário da Wikipedia, o Knol não permitirá que seus usuários editem os textos. Esta característica é vista, ao mesmo tempo, como um ponto forte e uma fraqueza da Wikipedia. Por um lado, erros podem ser corrigidos facilmenete. Por outro, a ferramenta pode fazer com que os textos fiquem pouco confiáveis. Os usuários do Knol poderão, no entanto, enviar comentários e sugerir modificações. Também ao contrário da Wikipedia, Google espera lucrar com o novo serviço através de anúncios nas páginas do Knol. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.