Google vai monitorar Papai Noel na noite de Natal

O Google anunciou nesta semana que vai seguir os passos do Papai Noel na madrugada de 25 de dezembro. Como? A empresa disponibilizou ao North American Aerospace Defense Command (Norad) seus aplicativos Google Maps, Google Earth, YouTube e iGoogle para o tradicional monitoramento do Bom Velhinho, que ocorre anualmente nos Estados Unidos desde 1955. Veja e incorpore o programa ao iGoogle O serviço é voltado a crianças americanas, mas poderá ser acessado de qualquer lugar do mundo pela internet. O ponto de partida é o Pólo Norte. Com um programa do Google colocado na página inicial, o "Norad Tracks Santa", será possível assistir à trajetória do Papai Noel pelo mundo no YouTube. Já foi aberta também a contagem regressiva para o Natal. O aplicativo é facilmente integrado ao iGoogle, página inicial que suporta widgets (o que é widget?) e outros aplicativos, como feeds de RSS (o que é RSS?). Papai Noel será monitorado em tempo real na madrugada de 25 de dezembro.