Google vai premiar idéias capazes de mudar o mundo

Você tem uma idéia sobre como tornar o mundo um lugar melhor? Explique-a ao Google e você pode ganhar alguns milhões de dólares para colocá-la em prática. Como parte de seu 10o. Aniversário, nesta quarta-feira o Google lançou um projeto de 10 milhões de dólares que procura idéias capazes de mudar o mundo, de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. O Google vai dividir o prêmio entre as cinco melhores sugestões e financiará os projetos para que eles possam ser colocados em prática. Os vencedores não vão poder embolsar o dinheiro. Segundo o Google, os ganhadores também poderão aproveitar "as energias positivas e a satisfação de saber que sua idéia pode realmente ajudar muita gente." Nenhuma idéia está descartada, e o Google espera que haja todos os tipos delas, das que demandam da mais alta à mais Simple das tecnologias. A empresa deu dois exemplos de boas idéias nesta quarta: um contêiner gigante, que se movimenta com facilidade e pode carregar, de uma vez, 24 galões de água de rios para pequenas vilas e programa chamado First Mile Solutions, que almeja colocar antenas Wi-fi em ônibus para levar internet sem-fio a pequenas comunidades. "Qual a razão deste projeto?", perguntou Andy Berndt, um diretor-executivo do Google, em seu blog. "Nunca na história as pessoas tiveram acesso a tanta informação, tantas ferramentas a sua disposição, tantas maneiras de colocar boas idéias em prática. Ainda assim, ao mesmo tempo, muita gente, de todos os tipos, precisa de ajuda, pequena ou grande." As sugestões devem ser enviadas para o site www.project10tothe100.com até 20 de outubro. No fim de janeiro de 2009, o Google irá selecionar e publicar as 100 melhores idéias e deixará o público escolher 20 semi-finalistas. Os cinco finalistas devem ser anunciados em fevereiro. A empresa é fã de concursos. No último ano, anunciou que daria 30 milhões de dólares ao primeiro grupo não-governamental que conseguisse mandar um robô para a lua.