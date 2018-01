Google vai recompensar websites seguros com classificação melhor em buscas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Google disse que está encorajando desenvolvedores de websites a tornarem seus sites mais seguros para visitantes levando a criptografia presente no site como um dos fatores para determinar a classificação em buscas.

A companhia está incentivando desenvolvedores de websites a adotarem o HTTPS, uma forma de criptografia de websites que torna os dados enviados pela Web seguros, para proteger os dados de usuários de hackers.

"Nos últimos meses, temos executados testes levando em conta se os sites usam conexões seguras e criptografadas como um sinal em nossos algoritmos de motor de busca", disse a maior operadora de busca do mundo em uma publicação em blog nesta quarta-feira.

Desenvolvedores competem acirradamente uns com os outros e ajustam todos os detalhes de seus websites para conseguir uma classificação no topo das pesquisas. Com o Google transformando a criptografia em um fator na classificação, muitos provavelmente tornarão seus websites mais seguros para visitantes.

"Sem saber os detalhes técnicos por trás dessa mudança; como um princípio eu acho isso excelente", comentou um usuário na publicação no blog.

A segurança de um website terá menos peso na classificação em comparação a outros fatores como conteúdo de alta qualidade, mas sua importância pode aumentar com o tempo, disse o Google.

"Esperamos ver mais websites usando HTTPS no futuro", disse ele.

(Por Supantha Mukherjee)