Google vê aumento no uso da web em celulares

O Google viu uma aceleração do uso da internet entre os usuários de celulares nos últimos meses, desde que a empresa lançou serviços móveis mais rápidos para modelos específicos de celulares. Indicações iniciais de acentuada elevação do uso da internet em celulares, e não apenas em computadores, começaram a emergir de serviços que o Google vem oferecendo nos últimos meses aos celulares Blackberry, aparelhos multimídia da Nokia e ao iPhone, da Apple, anunciou a maior empresa de buscas na web. "Chegamos a um momento decisivo no uso da Internet móvel", disse Matt Waddell, gerente de produto do Google Mobile, em entrevista. "Estamos vendo que o uso da Internet móvel está de fato se acelerando." A crescente disponibilidade de planos a preço fixo de transmissão de dados, de parte das operadoras de telefonia móvel, em lugar das tarifas por minuto que anteriormente desencorajavam o uso da Internet, bem como a melhora dos browsers disponíveis em celulares e a oferta de serviços otimizados por empresas como o Google, vêm estimulando o crescimento, argumentou Waddell. O Google fez o anúncio ao introduzir um novo aplicativo para download por celulares equipados com o sistema operacional Windows Mobile, da Microsoft . O aplicativo posiciona uma tela de busca do Google de maneira conveniente na tela inicial desses aparelhos. Versões semelhantes do software de busca que o Google criou para usuários do Blackberry em dezembro e certos modelos Nokia em fevereiro resultaram em aceleração de 40% nas buscas dos usuários na Web, o que por sua vez estimulou o uso. O software reduz o tempo necessário a buscas no Google em celulares ao eliminar os passos iniciais do processo: encontrar e abrir o browser no telefone, esperar pela conexão com a Internet e digitar o endereço do Google. Com a conveniência oferecida pela área de busca do Google, os usuários de celulares passaram a utilizar mais a Internet, segundo a empresa.