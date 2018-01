Google vende ações do site chinês Baidu O Google fez um recuo estratégico no mercado chinês de internet nesta semana com a venda de suas ações no portal de buscas chinês Baidu.com. A transação, estimada em US$ 60 milhões de dólares, envolveu a participação de 2,6% no site chinês. Segundo alegou a empresa, o movimento visa fortalecer as operações do site próprio do Google que a empresa opera naquele mercado, e que segue as restrições impostas pelo governo daquele país a temas considerados ´sensíveis´, como páginas que falem sobre liberdade de expressão ou que mencionem o massacre na praça da Paz Celestial, informações censuradas na web chinesa. Do ponto de vista financeiro, a operação foi um sucesso, já que o Google só precisou pagar US$ 5 milhões de dólares ao comprar uma fatia do Baidu em 2005. O mercado chinês de internet é um dos mais dinâmicos do mundo e estimativas dão conta de que o país conta com cerca de 111 milhões de usuários ativos de internet.