Google Video exibirá clipes das gravadoras Warner e Sony A gigante de buscas Google anunciou nesta segunda acordos com gravadoras como a Warner Music e a Sony BMG pelos quais irá permitir a internautas ouvir músicas e assistir vídeos musicais gratuitamente por meio de um serviço de acesso patrocinado. Pelos termos do acordo, as empresas irão dividir as rendas da publicidade relacionada ao serviço, que deve entrar em operação ainda neste mês, no mercado norte-americano, por meio do serviço Google Vídeo. A Warner também irá comercializar vídeos musicais por US$ 1,99 por meio do serviço da Google. Não será a única empreitada online da Warner para promover seu acervo em novos meios, já que a empresa anunciou em setembro passado que iria comercializar vídeos musicais por meio do popular serviço YouTube, desde que a empresa dispusesse de uma tecnologia eficiente contra cópias ilegais. O mesmo YouTube, aliás, que esteve envolto em meio a boatos de aquisição pela Google na semana passada. (Com Agências Internacionais)