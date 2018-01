Google vira verbo e termos de tecnologia entram em dicionário É a dinâmica da língua, que reflete as mudanças sociais, que permite a incorporação de novos termos aos dicionários. O mais novo exemplo disso aconteceu na língua inglesa, com a mais recente edição do dicionário Merriam-Webster Collegiate, a ser publicado até o final do ano, e que incorporou o verbete ´Google´. O nome do site de buscas será citado como sinônimo de "usar ferramenta de buscas para obter informações rápidas na World Wide Web". O dicionário também incorpora outros neologismos tecnológicos, como a expressão ´mouse potato´, derivação da expressão ´couch potato´ (batata de sofá). Se a ´couch potato´ designa uma pessoa acomodada que senta no sofá e fica horas na frente de uma TV, ´mouse potato´ é aqueles usuário que fica horas a fio na frente de um PC. Segundo os organizadores, a incorporação de uma marca registrada como verbo não é novidade, já que a mesma coisa já aconteceu com a marca Xerox, que se tornou sinônimo de usar uma máquina fotocopiadora.