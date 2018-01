GoogleVoice quer ser seu único número de telefone

Há 11 anos, o Google mudou a internet. Há duas semanas, mudou a telefonia – ou ao menos ensaia fazê-lo com o lançamento Google Voice. O serviço, por enquanto restrito aos Estados Unidos, oferece uma espécie de número central capaz de fazer tocar simultaneamente o celular, o telefone de casa, o ramal do trabalho... ou quantos mais aparelhos você mantiver em uso. Também permite que sejam realizadas chamadas locais sem custo, bloqueados os números indesejados e até armazenados online os torpedos enviados ou recebidos. Ao todo, o serviço oferece 19 funções que acabam transformando em uma única coisa o seu computador e os seus telefones. A função mais surpreendente, contudo, não é nenhuma das já citadas. Com o Google Voice, é possível ler os recados deixados em seu correio de voz. Basta fazer o login no site para visualizar uma caixa de entrada na qual aparecem as transcrições das mensagens. O Google alerta que a ferramenta de reconhecimento e transcrição de voz ainda não é perfeita, mas, segundo resenhas publicadas em sites de tecnologia do exterior – até o fechamento desta edição só três veículos tinham conseguido os convites necessários para usar o serviço –, tem 90% de acurácia. "Eu já paguei por softwares (de transcrição) piores. Com essa função, nunca mais checarei minha caixa de voz; eu posso simplesmente ler os recados na minha caixa de e-mail ou ouvi-los na internet", escreveu Steven J. Vaughan-Nichols para a Computer World. Já Geoff Fox, da PC Mag, mesmo não ficando tão impressionado – segundo ele, há um "atraso irritante" entre a gravação na caixa de voz e o aparecimento do e-mail com a transcrição na caixa de entrada do Google Voice –, refletiu que o volume de mensagens transcritas ajudará no desenvolvimento das tecnologias de reconhecimento de voz. "No fim, esse conhecimento encontrará seu caminho em outros produtos. Nós só podemos esperar", escreveu. Perguntas como "se e quando o serviço chega ao Brasil?" ainda não têm respostas. As nossas operadoras de telefonia vão querer um concorrente como o Google? Permitirão que as ligações locais sejam feitas sem custo? Conseguirão impedir o desenvolvimento dessa tecnologia? Outras questões levantadas com o anúncio se referem ao software para ligações VoIP Skype. Nos Estados Unidos, ambos os serviços podem ser usados da mesma maneira: para fazer ligações locais de graça ou, mediante a compra de créditos, também de longa distância. Podendo, você trocaria o Skype pelo Google Voice? Se, como disse ao Link o cofundador da consultoria Norman Nielsen Group e autor de livros como O computador invisível e The design of future things (ainda sem tradução no País), Donald Norman, "o futuro da interface está no gesto e na voz", o Google deu um grande passo evolucionário. Talvez só tenhamos certeza daqui 11 anos.