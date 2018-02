GoPro vê vendas fortes no trimestre de fim de ano; ações disparam

As ações da GoPro, que abriu o capital em junho, dispararam 14 por cento na quinta-feira depois que a companhia também divulgou resultados fortes para o terceiro trimestre.

Vídeos gravados usando câmeras GoPro, que podem ser montadas em capacetes, pranchas e arreios de cachorros, têm feito grande sucesso na Internet.

"O lado de mídia social do negócio tem boas métricas, com o conteúdo no YouTube crescendo 92 por cento na comparação anual (no terceiro trimestre), e visualizações no YouTube crescendo 99 por cento", disse à Reuters o analista da Wedbush Securities Michael Pachter.

"Tudo isso indica uma crescente conscientização sobre a marca, e é um bom indício para uma temporada de compras bem-sucedida", disse Patcher.

A companhia disse esperar lucro de 0,65 a 0,69 dólar por ação sobre vendas de entre 550 milhões e 580 milhões de dólares para o quarto trimestre encerrado em dezembro.

Analistas esperavam lucro de 0,55 dólar por papel sobre receita de 505,5 milhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A GoPro divulgou um lucro ajustado de 0,12 dólar por ação para o terceiro trimestre encerrado em setembro, superando a estimativa média entre analistas de 0,08 dólar por papel.

A receita cresceu cerca de 46 por cento para 280 milhões de dólares. Analistas haviam esperado em média 265,6 milhões de dólares.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da GoPro foi de 14,6 milhões de dólares, ou 0,10 dólar por ação, no terceiro trimestre ante um prejuízo de 1,1 milhão de dólares, ou 0,01 dólar por ação, um ano antes.

(Por Soham Chatterjee)