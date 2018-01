Gostoso, nutritivo... e enlatado! Muitos têm preconceito com os alimentos enlatados. Preferem que sejam acondicionados em papelão, vidro ou plástico. Os pesquisadores franceses Fabrice Peltier, Rachelle Lemoine e Éric Delon, no recente livreto A Lata: Solução de Futuro (Editora Senac, São Paulo, 2009), testemunharam essa rejeição. "Todos os estudos feitos nos últimos dez anos sobre a preferência dos consumidores em matéria de embalagem colocam a lata em última posição", afirmam. A principal crítica é que ela não conservaria as qualidades nutritivas dos produtos. Também não seria confiável. Amassada, estragaria os alimentos. E se eles continuassem na embalagem depois de aberta, resultariam "desastrosamente contaminados" pelo metal. Veja também: Receita de torta rápida de enlatados Os alimentos começaram a ser enlatados industrialmente após a invenção do francês Nicolas Appert (1749–1841). Cozinheiro e pâtissier, ele desenvolveu em 1795 uma técnica capaz de conservar duradouramente os alimentos. Aqueceu-os a 100ºC, em vidros hermeticamente fechados, e com isso interrompeu o processo natural de decomposição. Anteriormente, eram preservados com sal ou açúcar, mediante defumação e cozimento seguido de imersão em gordura. Entretanto, esses métodos alteravam o aroma, a cor, o sabor, a textura dos ingredientes ou comidas. Appert foi recompensado pela descoberta. Napoleão Bonaparte concedeu-lhe o prêmio, gigantesco para a época, de 12 mil francos. Sua descoberta, batizada de "appertização", foi difundida no livro A Arte de Conservar por Vários Anos Todas as Substâncias Animais e Vegetais, distribuído em toda a França. Prosseguindo o trabalho, o inventor encomendou frascos de vidro mais resistentes nos quais colocou frutas, hortaliças, sopas e laticínios. Foi copiado imediatamente. Em 1810, as indústrias de sardinha de Nantes, no Vale do Loire, adiantaram-se em adotar a appertização. No mesmo ano, o Almanach des Gourmands, do escritor e gastrônomo Alexandre Grimod de La Reynière, saudou a qualidade do peixe que preservavam. Também em 1810, Pierre Durand, um francês radicado na Inglaterra, obteve do rei George II a patente para produzir conservas alimentícias segundo o método de Appert. Julgando o vidro um recipiente frágil e pesado, optou pela folha de flandres, ou seja, pelo ferro estanhado. Começava a nascer a embalagem popular conhecida nos dias atuais. Depois da folha de flandres veio o alumínio, mais versátil, proporcionando a moldagem em diferentes formatos. Ultimamente, surgiu o TFS (tin free steel), aço sem estanho ou cromado, reduzindo bastante o custo da embalagem. O revestimento interno se tornou muito resistente e, portanto, seguro. Em outubro, um dos temas debatidos no 10º Congresso Internacional de Nutrição, Longevidade e Qualidade de Vida, realizado em São Paulo, foi justamente a contribuição da embalagem de aço para a alimentação saudável. A Marinha britânica entendeu rapidamente a importância da novidade. A partir de 1811, seus navios passaram a incluir, nas provisões de viagem, uma infinidade de peixes, carnes, legumes e frutas em lata. A bordo, operaram o prodígio de reduzir os índices de escorbuto, terror dos navegantes do passado devido à carência de vitamina C e caracterizado pela tendência às hemorragias. Em terra, instalou-se o entusiasmo pelos alimentos appertizados. A "epidemia da conserva", como a denominam os franceses Peltier, Lemoine e Delon, espalhou-se pela Europa, alcançando a Austrália e a América. Nos Estados Unidos, surgiu em 1869 a Campbell Company, famosa pela sopa celebrizada nas artes plásticas por Andy Warhol, estrela da pop art. Aos poucos a indústria tomou os cuidados responsáveis pela sanidade dos enlatados. O primeiro foi instalar-se nas regiões de origem dos produtos e realizar a appertização logo após a pesca, abate ou colheita. Desse modo, não são alterados de maneira significativa os teores de proteínas, lipídios e glicídios. É sempre melhor comer alimentos frescos. Consumimos conservas pelas necessidades de armazenamento, transporte, abastecimento, praticidade, falta de tempo e demais ingerências da vida moderna. Mas os franceses Peltier, Lemoine e Delon sustentam que, algumas vezes, o alimento enlatado se torna incomparável. Os aspargos que chegam à feira, por exemplo, perdem em um dia de estocagem 40% de sua vitamina C, os espinafres, 30%, e as vagens, 20%. Appertizados assim que retirados da terra, oferecem teores em vitaminas superiores aos frescos ou mesmo aos conservados por outras técnicas, como os congelados. Peltier, Lemoine e Delon não têm dúvidas: passados quase dois séculos do seu aparecimento, a lata ainda sobrevive como tecnologia de ponta e continuará a prestar serviços à humanidade. jadiaslopes@terra.com.br