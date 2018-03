Governador de AL demite policiais acusados de tráfico

O governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB), demitiu nesta quinta-feira, 14, três policiais civis acusados de envolvimento com pistolagem, tráfico de drogas e crime organizado, entre eles o ex-vereador Jesse James Viana, condenado a 76 anos de prisão por seqüestro, cárcere privado, assassinatos e ocultação de cadáveres. As demissões, publicadas no Diário Oficial do Estado, atingiram também Alexandre Machado de Mendonça e Oliveiros José Maranhão Valença da Silva. Viana, Mendonça e Silva foram demitidos depois de responderem a processos na Corregedoria da Polícia Civil, com base no Estatuto do Servidor Público do Estado. Eles infringiram normas contidas no Estatuto da Polícia Civil e "praticaram atos que importaram em escândalo ou concorreram para comprometer à dignidade da função policial". Viana "cometeu infração penal que, por sua natureza, característica e configuração, foi considerada como infamante, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial".