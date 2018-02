Governador de Sergipe, Marcelo Déda, morre vítima de câncer

Déda, que afastou-se do cargo em maio devido à doença, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e lutava contra o câncer há um ano e três meses.

Segundo nota do hospital, Déda faleceu por volta das 3h30 da madrugada, após apresentar piora progressiva do estado de saúde em 30 de novembro.

Compadre do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que batizou sua filha mais nova, Déda era uma das lideranças mais populares do Nordeste e uma das grandes referências do PT na região.

Ele foi prefeito de Aracajú por dois mandatos e estava cumprindo segundo termo como governador de Sergipe.

O vice-governador Jackson Barreto (PMDB) esta à frente do governo estadual desde o afastamento de Deda.

(Por Pedro Fonseca)