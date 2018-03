Governador do ES decreta situação de emergência O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência no Estado, atingido desde quarta-feira por fortes chuvas que já mataram cinco pessoas e deixaram mais de 20 mil desabrigados e desalojados em 50 dos 78 municípios capixabas. O objetivo, disse ele, é facilitar medidas emergenciais, evitando entraves burocráticos e permitindo maior integração com o governo federal no combate às consequências das tempestades. Elas deixaram sob a água bairros inteiros de cidades como Vila Velha, onde o deslocamento só é possível por barco ou trator.