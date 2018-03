Governador do Rio não vê clima de greve no Estado O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que a população do Estado pode ficar tranquila, apesar das paralisações previstas para quarta-feira, 21. "Tenho recebido todas as lideranças sindicais da Polícia Militar, da Polícia Civil e não vejo esse clima de greve no Estado do Rio de Janeiro", disse, ao sair de uma visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa.