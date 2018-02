Governadora do RN pede ajuda federal a vítimas de chuva A governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria (PSB), vai se reunir hoje com a secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Maria Valente, para pedir ajuda federal e discutir ações emergenciais integradas entre os governos federal e estadual para possíveis transtornos causados pelas chuvas. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, 11 municípios registraram ocorrência de inundações na Comissão Estadual de Defesa Civil. Prefeitos de Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Campo Grande, Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Mossoró, Upanema e Pendência já procuraram os órgãos do governo para pedir ajuda.