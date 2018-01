Governadores tucanos rejeitam participação do PSDB em ministério de Temer

Dois governadores tucanos presentes ao Fórum Empresarial, evento organizado pelo empresário João Doria em Foz do Iguaçu, se manifestaram na noite dessa quinta-feira contrários à participação do PSDB em cargos de um eventual governo Michel Temer (PMDB). "Sou contra ter cargo no governo. O apoio programático não precisa disso", disse Pedro Taques, do Mato Grosso.

Na mesma linha, Beto Richa, do Paraná, afirmou que não há "necessidade" da legenda ocupar ministérios. "Não há necessidade do PSDB ocupar cargos", afirmou. O governador Geraldo Alckmin também é contra a participação.