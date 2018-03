De acordo com o Ministério, foram registrados em Minas Gerais dois novos casos considerados suspeitos de gripe suína. No total, o Brasil passa a ter quatro pacientes com suspeita de contaminação pelo H1N1, três no Estado mineiro e outro em São Paulo. De acordo com boletim divulgado nesta tarde pelo Ministério da Saúde, há ainda 42 casos sendo investigados, em 12 Estados.