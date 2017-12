Governo age contra milícias no programa Minha Casa Os ministérios da Justiça e das Cidades vão criar uma força tarefa para coibir a atuação de milícias em empreendimentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A portaria interministerial que tratará do tema será assinada terça-feira, 8. A ideia é unir agências de inteligência das polícias militares, civis e federal.