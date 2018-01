Governo anuncia até o fim do mês padrão da TV digital O governo anuncia até o dia 30 deste mês o padrão de TV digital que será implantado no Brasil - possivelmente o padrão japonês. O ministério das Comunicações já tem pronto a minuta do decreto que define o modelo e as regras que devem ser observadas pelas emissoras de TV, indústria de televisores e equipamentos de transmissão, além das operadoras de telefonia que também poderão transmitir conteúdos, por sinal digital, por meio de telefones celulares. Esse decreto será, depois, regulamentado para o detalhamento das regras, que serão submetidas à aprovação do Congresso. O anúncio já poderia ter ocorrido, mas o governo optou por aguardar o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Europa para evitar o constrangimento de explicar por que o governo preteriu o modelo europeu de padrão digital. Os entendimentos com japoneses e europeus envolvia a possibilidade de instalação no Brasil de uma fábrica de semicondutores. Os europeus, inclusive, insistem na oferta da fábrica de semicondutores, numa tentativa de barrar o favoritismo dos japoneses. Mas dificilmente isso acontecerá, apesar dos esforços dos empresários europeus. Ontem, por exemplo, o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, estava em Londres e foi procurado por representantes dos fabricantes europeus. No mês passado, os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, das Comunicações, Hélio Costa, e de Furlan, estiveram no Japão e assinaram os termos de um memorando de entendimento sobre a questão da TV Digital. Apesar de não constar neste memorando um compromisso para a construção da fábrica de semicondutores, o ato foi entendido como uma indicação da escolha do padrão japonês. Agenda Até a formalização da escolha do padrão, o governo mantém uma agenda de debates, juntamente com o Congresso. Na próxima terça-feira, a Câmara promove mais um seminário sobre TV digital promovido pela Câmara dos Deputados, numa estratégia combinada com o Planalto para impedir análises segundo as quais o Congresso não teria participado das discussões. Nesta quinta, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, manteve a agenda de entendimentos e se reuniu com representantes da indústria de televisores e eletroeletrônicos, das emissoras de TV, de fabricantes de equipamentos de transmissão e de universidades. Na reunião, ficou decidido criar um fórum permanente de discussão e acompanhamento da implantação da TV digital no Brasil, que será formado por representantes dos diversos setores envolvidos. O diretor de Engenharia da Globo, Fernando Bittencourt, que participou do encontro, explicou que a tecnologia digital está em permanente evolução e, por isso, é necessária uma atualização permanente. As emissoras, segundo Bittencourt, precisam de cerca de um ano para fazer a primeira transmissão digital. Já a indústria nacional prevê que, em seis meses, os novos televisores digitais poderão estar no mercado. Além de Dilma, participaram da reunião o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e representantes dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.