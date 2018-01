Governo anuncia desconto para expandir acesso à internet

O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira um desconto de 85% em pacotes básicos de acesso à internet para tentar expandir o uso das novas tecnologias entre a população mais pobre, informou uma fonte oficial. Com este novo plano, um pacote de 10 horas mensais de acesso à internet passará a custar R$ 7,50 com impostos incluídos, informou a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Este projeto foi realizado em colaboração com operadoras como Telefónica, Brasil Telecom, Oi, CTBC e Sercomtel, que, segundo as autoridades, cobrem 100% do território brasileiro. Este programa faz parte do programa de financiamento para a compra de desktops e notebooks "Computador para Todos", lançado em dezembro de 2005 pelo Governo federal. Segundo dados oficiais, a venda de computadores cresceu 43% em 2006 e chegou a 8,3 milhões de unidades vendidas, que transformaram o Brasil no terceiro mercado mundial de computadores, depois dos Estados Unidos e da China. No entanto, segundo um recente estudo da organização intergovernamental Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana (Ritla), apenas 18,5% das famílias brasileiras têm computador, o que poderia limitar a efetividade deste programa de financiamento do acesso à internet. Nas camadas sociais mais pobres, o número de famílias com computador fica abaixo de 2%. Além disso, segundo a Ritla, cerca de 1.800 dos 5.300 municípios do Brasil não têm a infra-estrutura básica para ter acesso à internet.