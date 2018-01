Governo anuncia venda de laptop popular em 2007 Não há estimativa do preço dos aparelhos; expectativa é inferior a R$ 2,9 mil O governo federal anunciou que deve incluir no programa Computador Para Todos a venda de computadores portáteis, em 2007. A nova modalidade seria intitulada Laptop para Todos. Ainda não há estimativa do preço dos aparelhos. Espera-se, no entanto, que fique abaixo de R$ 2,9 mil. Em entrevista, o coordenador do programa, Cezar Alvarez, informou que será melhorada a configuração dos PCs vendidos por meio do Computador para Todos. Além disso, Alvarez pretende incentivar a criação de softwares específicos para auxiliar professores nas aulas e criar cursos voltados aos jovens na área de desenvolvimento e manutenção. Laptop a R$ 100 Nesta sexta, o presidente Lula recebeu um dos primeiros exemplares do laptop de US$ 100, que começou a ser fabricado em Taiwan. O micro foi entregue a Lula por Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do MIT e fundador do projeto que usar estes micros portáteis para a inclusão digital em países em desenvolvimento. Negroponte também é o diretor geral da ONG OLPC (One Laptop Per Child), que coordena o desenvolvimento do projeto. A fabricação do micro envolve diversas empresas como Red Hat, AMD e a taiwanesa Quanta, que está montando o aparelho, que já se chamou 2B1 e que, atualmente é chamado de XÔ. O micro entregue a Lula faz parte de uma remessa de mil máquinas que está sendo distribuída para avaliação entre os vários países emergentes interessados em usar o OLPC em ações de inclusão digital. O Brasil receberá 65 unidades do projeto.