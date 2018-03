Governo aposta em informação para evitar gripe suína O Ministério da Saúde montou uma estratégia para esclarecer a população sobre a gripe suína. Para evitar problemas como o enfrentado no início do ano passado, quando as pessoas corriam aos postos para receber - mesmo sem necessidade - a vacina contra febre amarela, o Ministério começa esta semana a veicular mensagens na TV, no rádio e na internet com informações sobre a doença, a situação do País diante dos casos e os cuidados necessários para evitar o contágio.