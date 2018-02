Governo apura suposta morte por febre maculosa em MG A morte de um homem em Timóteo (MG) por suspeita de febre maculosa levou as secretarias de Estado da Saúde e Municipal de Saúde da cidade do Vale do Rio Doce a iniciarem investigação epidemiológica. O paciente de 42 anos foi internado no dia 23 e morreu ontem.