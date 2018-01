Governo autoriza ação da Força Nacional na Maré A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) ficará por 90 dias no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A meta é preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, cita portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 12.