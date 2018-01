Governo autoriza instalação de bloqueadores nas TVs digitais Depois de repensar o caso a pedido das emissoras de televisão, o governo anunciou ontem a permissão para que sejam instalados os bloqueadores nas TVs digitais. O anúncio aconteceu durante uma das reuniões do Comitê de Desenvolvimento da TV Digital. O que consta na legislação brasileira é que a cópia é permitida, mas há proibição para a comercialização do conteúdo. As autoridades dizem que ainda não existe nada definido a respeito do uso dos bloqueadores e outras reuniões serão convocadas. A próxima está prevista para a semana que vem. Leia a matéria completa no Economia&Negócios desta quarta-feira no Estado. Foi no final de maio do ano passado que o Comitê de Desenvolvimento da TV Digital anunciou o veto à instalação de bloqueadores nos conversores, o que causou muita polêmica na época. Esse equipamento impediria a reprodução de vídeos, como a gravação de novelas e filmes. O que foi alegado pelos ministros participantes do Comitê na ocasião era que se a TV era aberta não fazia sentido o bloqueio. E agora, faz? Leia mais: TV digital finalmente entra no ar TV Digital começa primeiro na Santa Ifigênia TV Digital vai estrear cara e para poucos Governo assina decreto e diz que TV digital chega a SP em 8 meses