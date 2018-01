Governo cancela compra de laptops populares Após mais de um mês do fim do pregão para a compra de 150 mil laptops populares, o governo federal decidiu cancelar a licitação por causa dos altos preços oferecidos pelas empresas participantes do leilão. Os portáteis, que seriam usados por alunos de escolas públicas e deveriam custar originalmente em torno de US$ 100, foram oferecidos ao Brasil por valores muito acima do previsto. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste domingo no Estado. O Classmate, da Intel, e o XO, da OLPC, foram oferecidos no País por US$ 360 e US$ 387, respectivamente. Em dezembro, o Link entrevistou um representante da organização não governamental One Laptop per Child (OLPC) que culpou algumas exigências específicas do governo brasileiro pelo alto preço final proposto no leilão. Em outubro, o Link publicou uma reportagem sobre os testes com os notebooks de baixo custo que estavam sendo feitos em algumas escolas em diferentes cidades do País. Para mais informações acesse o site www.inclusaodigital.gov.br. Leia mais no Link: Conheça o famoso laptop de US$ 100 Entrevista com o pai do laptop popular XO reduziu faltas e deixou alunos mais interessados Construindo um País melhor