Nos primeiros sete meses do ano, o superávit acumulado foi de 20,084 bilhões de reais, o equivalente a 1,17 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) --bem abaixo dos 68,580 bilhões de reais, ou 4,16 por cento do PIB, registrados em igual período de 2008.

(Reportagem de Fernando Exman)