Governo chinês libera o acesso ao Google O acesso na China ao sistema de buscas Google voltou a ser liberado após várias semanas de bloqueio imposto pelo governo e autorizado pela empresa, afirmou a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). "O desbloqueio do Google tende a confirmar a teoria de que a censura foi estabelecida por causa do aniversário do massacre na Praça de Praça da Paz Celestial, no dia 4 de junho", afirma o grupo em comunicado à imprensa. Nas últimas semanas, os internautas tinham notado problemas para usar o sistema de buscas. A censura só foi confirmada pela RSF em 6 de junho, após a comprovação de que a maioria das províncias chinesas enfrentava o problema. A versão chinesa Google.cn, que não contém informações que possam incomodar o governo, não foi afetada. A RSF condenou o "atual nível de filtragem de conteúdo da internet, sem precedentes na China". A censura afeta não apenas o Google mas centenas de sites, desde o da Anistia Internacional até a enciclopédia virtual Wikipedia. O governo diz que o controle tem como objetivo proteger os jovens de conteúdos violentos e pornográficos, que no entanto são muito mais acessíveis no país que os relacionados a assuntos "sensíveis" às autoridades, como direitos humanos, Tibet e Taiwan.