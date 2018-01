Governo constata situação de emergência em 12 municípios

Na Bahia, foi reconhecida situação de emergência nos municípios de Andorinha, Curaçá e Presidente Dutra, por causa da estiagem. Em Minas Gerais, estão na lista as localidades de Águas Vermelhas, Chapada do Norte, Itamarandiba, Mamonas e São Francisco, por estiagem, e Taiobeiras, por vendaval. Em Santa Catarina, foi reconhecida situação de emergência em Itá, Lacerdópolis e Quilombo, por problemas causados por chuvas intensas e enxurradas.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é caracterizada por uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.

Também foi autorizado nesta quinta o empenho e a transferência federal de R$ 366 mil para ações de Defesa Civil no município de Ipanema, em Minas Gerais. O dinheiro deverá ser aplicado na execução de obras de reconstrução de danos causados por chuvas.