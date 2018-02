Governo contestará TCU sobre leilão de ferrovia; espera lançar edital em janeiro O Ministério dos Transportes contestará as ressalvas do Tribunal de Contas da União (TCU) ao leilão da ferrovia entre cidades do Mato Grosso e Goiás, e tem expectativa de lançar o edital da concorrência ainda em janeiro, disse a jornalistas o ministro da pasta, César Borges, nesta sexta-feira.