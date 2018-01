Governo cortará incentivos para PC com Windows e Linux Os computadores com o sistema Windows e Linux, que estavam sendo vendidos com os incentivos do programa Computador para Todos, do governo federal, devem perder as vantagens de financiamento. A informação foi dada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que informou que irá vetar o uso de aplicativos comerciais em micros do programa de inclusão digital do governo. Com isso, os micros da fabricante Epcom devem perder as vantagens do financiamento facilitado. Nos últimos meses, a empresa passou a embutir em seus micros uma versão do sistema operacional Windows - a Starter Edition - juntamente com o Linux exigido pelo governo, baseada no argumento de que a máquina atendia aos requisitos mínimos do programa. A expectativa é que o MCT envie comunicados esclarecendo a medida para todos os fabricantes de PCs inscritos no programa.