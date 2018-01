Governo cria câmara para discutir implementação da TV digital A Casa Civil da Presidência da República publicou hoje portaria no Diário Oficial da União que cria a Câmara Executiva que vai discutir as especificações técnicas de implantação da TV digital no País enquanto não é instalado o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. De acordo com a portaria, integram essa câmara representantes da indústria de transmissão, do setor de recepção, das empresas de software, das empresas de radiodifusão e da comunidade científica. Da parte do governo, integrarão a câmara representantes da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, Comunicações, Desenvolvimento, Fazenda, Ciência e Tecnologia e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Para o ministro das Comunicações, Hélio Costa, o grupo tem um objetivo de transição, preparando a criação o fórum, onde serão estabelecidos os participantes em definitivo.