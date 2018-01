Governo cria programa de incentivo a pesquisa científica Foi lançado nesta quarta-feira, 25, por meio de decreto presidencial, o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento, que terá o objetivo de promover interlocução entre governo, universidades, centros de pesquisa e setor privado para aumentar a participação dos investimentos em pesquisa no Brasil. O programa, que será comandado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai focar em áreas consideradas estratégicas, com prioridade para três setores: agricultura, saúde e energia. A assinatura do decreto foi no Palácio do Planalto.