Governo criará site para denúncias de pedofilia pela internet

O governo federal lançará em agosto um site para receber denúncias de abuso sexual infantil e para rastrear crimes cibernéticos. O anúncio foi feito no último domingo, 18, pelo secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, durante o lançamento do 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto é uma parceria entre a secretaria, a Polícia Federal e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Leia mais no caderno Cidades do Estado de hoje. Em 2006, agências norte-americanas e internacionais descobriram uma rede internacional de pedofilia na internet e acusaram 27 pessoas de trocar pela web imagens e vídeos de crianças sendo molestadas. Leia mais. O combate a crimes de pedofilia se fortaleceu recentemente com a decisão oficial que pedia o desbloqueio de álbuns de fotos no site de relacionamentos Orkut. Depois de entregar os dados referentes a 3.261 páginas privadas do Orkut ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, em abril deste ano, o diretor de comunicação do Google no Brasil, Félix Ximenes, anunciou a criação de filtros no Orkut para impedir a divulgação de fotos e textos suspeitos. Segundo ele, a nova ferramenta contará com mecanismos semelhantes aos já usados para reprimir a veiculação de pirataria pela rede. A tecnologia dará mais rapidez na pesquisa de dados e fotos, facilitando identificação de arquivos com imagens de vítimas de pedofilia, disse ele. Em uma ampla atualização recente, o Orkut permitiu que usuários restringissem o acesso a álbuns de fotos de perfis pessoais ou em comunidades. Segundo levantamento da Organização Não-Governamental (ONG) Safernet (www.denunciar.org.br), responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, 90% dos casos de pedofilia na internet denunciados a cada ano acontecem no ambiente do Orkut. O início da discussão sobre crimes no Orkut data de 2006. Até o ano passado, porém, o Ministério Público Federal (MPF) travava uma briga para obrigar o Google, dono do Orkut e que responde pelo serviço oficialmente no País, a fornecer dados de suspeitos brasileiros. Leia a matéria "Google colabora, mas crimes crescem". Leia mais no Link: Orkut é base para pedófilos Google Brasil passa a responder como procurador da matriz Pessoas criam vida paralela no Orkut