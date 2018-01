Governo dá incentivo à exportação de softwares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia hoje a segundo política industrial de seu governo, que prevê, entre outras medidas, um incentivo às exportações do setor tecnologia da informação (softwares e serviços). Fontes revelaram que será reduzida de 20% para 10% a contribuição patronal ao INSS na folha de pagamento das empresas exportadoras do setor. No setor de software, a mão-de-obra é responsável por mais de 70% do custo do produto. Leia mais no caderno Economia & Negócios desta segunda. Para Craig Barrett, presidente do conselho da Intel, principal fabricante de chips do mundo, o Brasil deve focar seus esforços na área de tecnologia da informação na "criatividade dos brasileiros em software" e não na produção local de equipamentos. Ele citou áreas como voto eletrônico e programas de declaração de Imposto de Renda como algumas das áreas em que o Brasil já tem tido atuação de destaque. Outra área importante é a de software livre. Para se informar mais sobre a situação do Brasil no mercado de exportação de softwares e serviços, leia aqui reportagem publicada na revista da Fapesp. Outra área em que o Brasil pode ganhar terreno é em outsourcing, em que empresas globais contratam mão-de-obra em países mundo afora para prestar serviços a seus clientes ou desenvolver projetos a distância. O C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), uma espécie de incubadora de novas empresas no setor de tecnologia e um dos pólos de desenvolvimento tecnológico mais bem-sucedidos do País, tem diversos projetos e iniciativas na área de software, desenvolvimento de games e aplicativos e outsourcing. Visite o site www.cesar.org.br Em 21 de abril, o 'Link' publicou uma reportagem de capa sobre o desenvolvimento independente de games no Brasil, outra área que promete. Leia mais aqui. Veja também informações sobre o PROSOFT (Programa para o Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação) do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que visa financiar empresas nacionais que desejem atuar na área de softwares.