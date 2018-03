Governo da Nova Caledônia recebe relatório da Vale sobre vazamento

O movimento ocorreu mais tarde que o esperado por muitos observadores, possivelmente atrasando o recomeço das operações que foram suspensas na semana passada após o vazamento, em um incidente que ajudou a elevar os preços do níquel.

O governo provincial do sul da Nova Caledônia também está passando por um processo de mudança de liderança depois que uma eleição no fim de semana não resultou em maioria absoluta, tornando um recomeço iminente das operações mais difícil.

Funcionários do governo disseram na semana passada que a província estava dando início a procedimentos legais contra a Vale em função dos danos ambientais causados pelo vazamento.

Logo após o ocorrido, a Vale informou que esperava que a suspensão de suas operações de Goro fosse temporária. Um porta-voz da companhia não quis dar mais detalhes nesta sexta-feira.

Os preços do níquel tinham subido mais de 50 por cento neste ano com preocupações sobre a oferta depois da Indonésia banir exportações do minério em janeiro, atingindo um pico de 27 meses de 21,625 dólares por tonelada na terça-feira. Os ganhos diminuíram para 19,034 dólares por tonelada até esta sexta-feira.

Compradores de níquel na China e Japão estão lutando para garantir o abastecimento diante da escalada dos preços e o receio de que a escassez eleve a demanda tanto pelo metal refinado quanto por contratos de minério de longo prazo.

(Por Cecile Lefort e Melanie Burton)