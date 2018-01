Governo de Pequim volta a censurar o Google O Google, ferramenta de busca na internet mais popular do mundo, está novamente sob censura na China, agora com a conivência da própria empresa americana, denunciou nesta quarta-feira a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). Há vários dias, desde antes do 17º aniversário do Massacre de Praça da Paz Celestial, no fim de semana passada, a ferramenta está bloqueada. Só a versão chinesa (Google.cn), que não contém informações consideradas comprometedoras por Pequim, continua operacional. "Já se esperava que o Google.com fosse gradualmente deixado de lado, depois do lançamento da versão censurada, em janeiro", destacou o comunicado da RSF. A entidade condena "o atual nível de filtragem de conteúdo da internet na China, sem precedentes", que afeta o Google e centenas de sites, desde a ferramenta para blogs Technorati à enciclopédia livre Wikipedia. Os usuários da internet tinham notado problemas para usar o Google há várias semanas. Mas a censura só foi confirmada agora, quando a RSF comprovou que a maioria das províncias chinesas enfrenta o mesmo problema. Mais censura A censura do governo chinês também ameaça o Yahoo! O acesso ao portal mais visitado do mundo é cada vez mais difícil, pelo menos em algumas áreas de Pequim. O correio do Google (GMail) também está censurado. Nos últimos meses surgiram problemas para usar as contas de correio do Yahoo! e do MSN (Hotmail). Os internautas chineses e os estrangeiros que vivem na China enfrentam cada vez mais dificuldades para superar a "Great Firewall" chinesa. Os 111 milhões de internautas chineses utilizam truques (como conexões "proxy") para burlar a censura, mas o governo de Pequim faz de tudo para estar um passo à frente. Para aumentar a censura, utiliza software de alta tecnologia que, segundo a RSF e outras organizações, é produzido por multinacionais como a Microsoft e a Cisco Systems, entre outras. A China argumenta que o controle da rede tem como objetivo proteger os jovens chineses de conteúdos violentos e pornográficos. Porém, as ferramentas de busca chinesas autorizadas dão acesso a estes tipos de sites, muito menos censurados que os de conteúdo político.