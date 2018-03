Governo de SP decide esvaziar Cadeia Feminina de Bilac O governo de São Paulo decidiu atender a determinação da Justiça e esvaziar a Cadeia Feminina de Bilac, a 535 quilômetros da capital paulista, onde 91 presas vivem em condições desumanas. A informação foi dada hoje pelo governador José Serra (PSDB). Na sexta-feira, deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados visitaram a cadeia. De acordo com a deputada Luiza Erundina (PSB), além do pequeno espaço (0,73 metro quadrado para cada uma), as presas convivem com surto de doenças, não recebem médico com freqüência, são obrigadas a dormir e a guardar alimentos no banheiro e ainda enfrentam dificuldades com esgoto e eletricidade na carceragem. "Conversei com o secretário da Administração Penitenciária (Antônio Ferreira Pinto) e ele disse-me que a cadeia já está sendo desativada entre hoje e amanhã", afirmou. Segundo Serra, as presas foram redistribuídas para diversas unidades prisionais do interior do Estado, as quais não soube informar.