Governo de SP descarta um caso suspeito de gripe suína

O paciente, que segue internado no Instituto Emílio Ribas, na capital, relatou aos médicos ter se vacinado contra a gripe comum há poucos dias, o que pode explicar a febre, segundo a Secretaria. Os médicos aguardam resultados de exames laboratoriais para definir o diagnóstico.

A única pessoa com quadro suspeito agora no Estado, conforme a secretaria estadual, é um homem de 60 anos, morador da capital que está em um leito isolado do Emílio Ribas desde ontem. Ele tem tosse, febre de 39 graus, dores no corpo, chiado no peito e cansaço. O paciente esteve nos Estados Unidos entre 21 e 26 de abril. Os resultados dos exames laboratoriais ficam prontos na próxima semana.