Governo de SP deve indenizar aluna ferida em escola

A decisão sobre o caso foi tomada pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista na quarta-feira (1º). A queda do forro feriu a autora do processo e outras oito crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental da escola, em outubro de 2001. A vítima, segundo o processo, perdeu um dente e sofreu escoriações no rosto. Após o acidente, a menina passou a ter fobia de lugares fechados e precisou de acompanhamento psicológico.

De acordo com o desembargador João Batista Rebouças de Carvalho, relator do processo, a perícia provou a "negligência do poder público estadual acerca da correta manutenção das salas de aula". O Estado terá que pagar 50 salários mínimos à ex-aluna da rede. Procurada pela reportagem, a Secretaria da Educação do Estado informou que a Procuradoria Geral do Estado é responsável por se manifestar sobre o processo. Segundo o órgão, ainda não houve notificação sobre a sentença e, somente depois disso, será possível avaliar a possibilidade de recurso.