Governo de SP fará mapeamento da rede de ensino A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai iniciar na segunda quinzena de março um mapeamento qualitativo e quantitativo das cerca de 5.500 escolas que compõem a rede estadual de ensino. O estudo, realizado em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), tem como objetivo reorganizar a rede paulista, que atende a cerca de 5,5 milhões de alunos, e atualizar os dados existentes. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, além de dados básicos como alunos por turno e por classe, a coleta de dados contemplará a infra-estrutura, rendimento escolar, práticas didáticas, relacionamento com comunidades locais e desafios a serem enfrentados. O mapeamento será feito em duas fases. Inicialmente, todos os diretores das unidades responderão a questionários disponíveis no site da Secretaria. Em seguida, a Fipe irá a campo para verificar as condições das escolas.