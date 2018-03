Governo de SP inicia obras da ciclovia do Tietê

Ele também destacou, segundo o portal do governo de SP, que o Estado vai recompor a mata nativa da região. "Já entregamos o Jardim Metropolitano (em dezembro de 2012). Vamos ter a remoção de mil famílias que estão à beira do rio, em área de risco. Vão ter moradia segura, digna, e vamos recompor a várzea do Tietê", disse ele.

As obras serão à margem direita do rio Tietê, no lado de Guarulhos. Serão investidos R$ 35,5 milhões por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee). A primeira etapa do Parque Várzeas do Tietê fica pronta em 24 meses.

A ciclovia e a Via Parque vão de Barragem da Penha até a divisa com Itaquaquecetuba. O Parque Várzeas do Tietê, que vai ligar o Parque Ecológico do Tietê, na Penha (zona leste da capital) ao Parque Nascentes do Tietê, em Salesópolis, terá 75 km de extensão.

Segundo o governo de SP, o investimento total será de R$ 1,7 bilhão no âmbito do programa que visa a recuperar e proteger a função das várzeas do rio Tietê. A expectativa é de que sejam beneficiadas diretamente três milhões de pessoas.