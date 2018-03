Governo de SP paga bônus a professores em até 15 dias A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou hoje, em nota, que definiu o pagamento do bônus para cerca de 245 mil professores. Previsto para ser efetuado nos próximos 15 dias, o pagamento será de até R$ 5,3 mil para professores, coordenadores pedagógicos, vice-diretores, professores coordenadores e assistentes de diretores, e de até R$ 5,8 mil a diretores e supervisores. Estão descontados desses valores R$ 1,2 mil repassados aos profissionais nos últimos quatro meses, segundo o comunicado. O governo de São Paulo destinou R$ 230 milhões para o benefício. O bônus é entregue desde 2000 e é definido a partir de critérios de assiduidade e de média de carga horária. No próximo auxílio, deverá ser incluído um critério de desempenho dos alunos. Os integrantes dos Quadros de Apoio Escolar e da secretaria também receberão o bônus. O valor é de 83% do salário mensal, mais 30% para quem não faltou. Em cima desse total, 500 reais foram antecipados.