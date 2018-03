Governo de SP recua e libera fumo em cena de teatro A Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo informou ontem que o cigarro será permitido em peças de teatro, quando o personagem interpretado for fumante. Ainda que haja ?concessão artística para o fumo?, a plateia não poderá usar qualquer produto fumígeno durante o espetáculo. O entendimento do governo é que ?o fumo em cena é irrelevante do ponto de vista de prejudicar as outras pessoas?. Anteriormente, a posição da gestão estadual era outra, de que seria exigida autorização para atores e atrizes fumarem no palco.