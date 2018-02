Governo de SP reitera que explicará ao MP livro polêmico A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou por meio de nota, reiterando a informação que havia dado ontem ao jornal O Estado de S.Paulo, que vai prestar todas as informações solicitadas pelo Ministério Público sobre a investigação do polêmico livro de quadrinhos Dez na área, um na banheira e ninguém no gol, ?pois é a principal interessada no esclarecimento dos fatos e na punição dos responsáveis?. A pasta reafirmou que a escolha do livro foi ?inteiramente inadequada para alunos da rede pública?. Disse ainda que foi determinado o recolhimento dos exemplares, que já tinham chegado a algumas escolas, mas não foram entregues às crianças.