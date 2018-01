Governo decide até setembro sistema de rádio digital

O governo deverá decidir até setembro que sistema digital será utilizado no Brasil para as transmissões de rádio. O ministro, Hélio Costa, admitiu nesta quarta-feira, dia 20, a possibilidade de serem escolhidos dois padrões: o americano para as rádios FM e AM e o padrão europeu para as rádios de ondas curtas. A intenção é de que o sistema digital entre em operação no início de 2008 nas principais capitais. Hélio Costa coordenou uma reunião do Comitê de Rádio Digital com representantes das emissoras, da indústria de aparelhos e da sociedade civil organizada. Segundo Costa, a definição das especificações técnicas é necessária para que a indústria comece a produzir os aparelhos de rádio. A previsão é de que, depois da definição do padrão, os novos rádios cheguem à lojas em cinco meses. Também está sendo negociada com a indústria automobilística a produção de carros modelo 2008 já com rádios digitais. Com a tecnologia digital, o sistema de ondas curtas poderá substituir o satélite e será usado, por exemplo, para a transmissão de programas de educação à distância. Com um transmissor de 50 quilowatts na tecnologia digital, segundo o ministro, será possível transmitir para toda a América Latina.