Governo decide compra de laptops de baixo custo em janeiro

O Ministério da Educação (MEC) deixou para as primeiras semanas do ano a decisão sobre a compra de 150 mil laptops de baixo custo. O pregão feito em dezembro - e vencido pela Positivo Informática - foi congelado devido ao alto preço do produto. A promessa era gastar US$ 100 por unidade, mas o preço final terminou em US$ 361,80 (R$ 654,50). VEJA TAMBÉM Por R$ 654 cada, Positivo vence pregão para laptop popular Link - Testes com três modelos de laptops de baixo custo O laptop da Positivo é conhecido por Classmate, fabricado em parceria com a Intel, cujo principal concorrente é o XO, da organização One Laptop Per Child (OLPC - Um Computador por Aluno, em português). A OLPC ficou em segundo lugar no pregão. Antes de fechar a compra com a Positivo, haveria no final de dezembro testes em escolas públicas para avaliar a eficácia do Classmate. Há a possibilidade, segundo o MEC, de o pregão ser cancelado. No dia 18 de dezembro, a primeira concorrência entre os computadores não foi finalizada porque os preços oferecidos pelos concorrentes foram considerados "MUITO altos" (com muito em maiúsculas) pelo leiloeiro, quando comparados ao preço de referência da administração pública. O melhor lance apresentado pelas empresas foi de R$ 128,26 milhões, o que correspondeu a um preço de R$ 855 por laptop. No dia seguinte, o governo conseguiu baixar os preços, mas ainda para quantia insuficiente. No começo de dezembro, Cezar Alvarez, assessor especial da Presidência da República, afirmou que o governo esperava pagar menos de US$ 300 por máquina, incluindo a entrega nas escolas e três anos de assistência técnica.