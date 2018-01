Governo decide padrão de rádio digital ainda neste ano O governo deverá decidir ainda neste ano o padrão de rádio digital que será adotado no País. A previsão é do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que fez uma defesa veemente do sistema americano de transmissão digital. Se for confirmada a escolha do padrão dos Estados Unidos, o governo vai agradar mais uma vez os radiodifusores, assim como fez no caso da TV digital, ao adotar o padrão japonês. Na terça-feira, presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Daniel Pimentel Slaviero, disse que o padrão americano é o único que permite a transmissão simultânea de ondas de rádio digitais e analógicas. Segundo Slaviero, se o padrão for escolhido ainda neste ano, as emissoras das capitais brasileiras estão preparadas para começar a operar o rádio digital entre março e maio do próximo ano. "Da mesma forma que decidimos pela técnica e eficiência do modelo japonês para a TV digital, agora nós começamos a entender que a melhor solução para o sistema de rádio é o padrão americano", disse Hélio Costa, ao participar, no auditório do Ministério, de palestra sobre TV digital. "Agora serei americano, não serei japonês", brincou Costa, que durante todo o processo de escolha do padrão de TV digital defendeu o sistema do Japão. Ele disse, no entanto, que a escolha do padrão é competência exclusiva do presidente da República. Depois das eleições, segundo o ministro, serão criados pelo governo o Comitê de Desenvolvimento do Rádio Digital, formado por nove ministros, e o Comitê Consultivo, com representantes dos radiodifusores e de entidades da sociedade civil.